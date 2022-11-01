У США застрелили репера Takeoff

Вбивство сталося у місцевому боулінг-клубі.

У США застрелили репера Takeoff
Репера Takeoff застрелили у Х'юстоні
© Takeoff/Instagram

У Х'юстоні застрелили американського репера Takeoff (Кершник Карі Болл), учасника гурту Migos. У поліції заявили, що вбивство сталося у місцевому болуїнг-клубі, куди репер прийшов разом із Quavo, колегою з хіп-хоп тріо, грати у кості, повідомляє ВВС.

Стрілянина відбулася в ніч на 1 листопада. За даними поліції, на закритій вечірці були присутні 40-50 осіб, і хтось із відвідувачів відкрив стрілянину. Охоронці чули звуки пострілів, але не бачили людину, яка почала стріляти. Коли вони прийшли на місце події, вони побачили натовп та чоловіка з вогнепальним пораненням у голову чи шию. Його смерть констатували на місці.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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