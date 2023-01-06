Санта Дімопулос у чорному міні від українського дизайнера показала, як відсвяткувала Новий рік

Санта Дімопулос забрала своїх дітей з України після вторгнення Росії. Поступово співачка і модель стала повертатися до колишнього життя, відвідувати вечірки, світські заходи та подорожувати світом. Новий рік вона відсвяткувала у теплих краях та показала фото з вечірки.

У чорному міні від українського дизайнера: Санта Дімопулос показала, як відсвяткувала Новий рік

Відповідаючи на запитання шанувальників в особистому обліковому записі в Інстаграм Санта Дімопулос показала фото з вечірки у ресторані, де вона з друзями відсвяткувала наступ 2023 року. Учасниця проекту "Фабрики зірок" наголосила, що зустріч пройшла дуже душевно.

Свою відповідь вона супроводила фото, на якому позує сидячи за столом, проте виглядає трохи стомленою.

У чорному міні від українського дизайнера: Санта Дімопулос показала, як відсвяткувала Новий рік

На іншому фото, яке, мабуть, було зроблено на початку вечірки Санта Дімопулос похвалилася своїм святковим вбранням. Для святкування Нового року співачка одягла ідеальну чорну маленьку сукню від української моделі та стилістки Тані Богдан, яка заснувала свій бренд.

У чорному міні від українського дизайнера: Санта Дімопулос показала, як відсвяткувала Новий рік

Вбрання на тонких бретельках з пір'ям на спідниці чудово сіло на струнку фігуру зірки. Образ вона завершила елегантними босоніжками та крихітною блискучою сріблястою сумочкою. Волосся Санта Дімопулос поклала в красиві локони і залишила їх розпущеним, а в макіяжі підкреслила очі, а на губи нанесла червону помаду.

Нагадаємо, Санта Дімопулос виправдалася за вечірку у французькому замку у День пам'яті жертв голодоморів: "Живуть у страху".


Анастасия Березовская, Тудей





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