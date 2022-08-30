Банда під виглядом "тероборони" влаштувала полювання на українців: викрадення, здирство і не тільки

Злочинна організація під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині.

Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області.

Злочинна організація яка тероризувала і залякувала мешканців західного регіону.



Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні.