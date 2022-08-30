Банда під виглядом "тероборони" влаштувала полювання на українців: викрадення, здирство і не тільки

Банда під виглядом "тероборони" влаштувала полювання на українців: викрадення, здирство і не тільки

Злочинна організація під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині.

Про це повідомляє управління СБУ у Львівській області.

Злочинна організація яка тероризувала і залякувала мешканців західного регіону.

Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні.



Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.

До складу злочинної організації входило понад 6 місцевих жителів. За даними слідства, вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Співробітники СБУ затримали організатора й активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого.

За матеріалами Служби безпеки, суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.


Алексей Ионов, politeka.net





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