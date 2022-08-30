Банда під виглядом "тероборони" влаштувала полювання на українців: викрадення, здирство і не тільки
Злочинна організація під виглядом добробату викрадала людей на Львівщині.
Злочинна організація яка тероризувала і залякувала мешканців західного регіону.
Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні.
Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетирством внаслідок штучно створених конфліктних ситуацій.
До складу злочинної організації входило понад 6 місцевих жителів. За даними слідства, вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
Співробітники СБУ затримали організатора й активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого.
За матеріалами Служби безпеки, суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.