Нікітюк вразив зовнішній вигляд українського захисника після полону, емоції важко було приховати: "Рік горя та страждань..."

Українська телеведуча Леся Нікітюк ознайомилася зі знімками і не змогла приховати того, наскільки сильно на неї це вплинуло.

Як повідомляє Politeka.net, мережу вразили фото "незламного" "Ореста" з "Азовсталі" Після ув'язнення у російських окупантів Дмитро Козацький виглядає дуже виснаженим, дуже схудлим, але не зломленим.

Знімки українського захисника побачила також українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк. Своїми емоціями після побаченого вона поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Дмитро Козацький зізнався, що йому боляче дивитись на фотографії зруйнованого загарбниками Маріуполя. Захисник разом із побратимами кілька місяців захищав рідне місто і не може змиритися з його окупацією. Першого дня після звільнення з полону він пішов у барбершоп - постригся і поголився, адже не хотів виглядати жертвою.

Після полону він дуже схуд: кістки стирчать, обтягнуті шкірою, вени на руках здулися, а очі впали. Але дух його зламати росіянам не вдалося, він вірить та знає – Україна обов'язково переможе.

Українська телеведуча Леся Нікітюк ознайомилася зі знімками і не змогла приховати того, наскільки сильно на неї це вплинуло. Знаменитість ще більше почала вірити, що все буде гаразд.

"Просто бл**ь рік горя та страждань. Але ми будемо згори", - впевнена Леся Нікітюк.