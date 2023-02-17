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2023-02-17
Родина Брюса Вілліса розповіла про діагноз актора
Минулого року він залишив свою кар'єру через порушення мовлення, інформує
У Брюса Вілліса діагностували деменцію© Bruce Willis/Instagram
Родина Брюса Вілліса заявила про те, що 67-річному акторові діагностували лобово-скроневу деменцію. У
Навесні 2022 року Віллісу поставили діагноз "афазія" - розлад мовлення, який може виникнути через ураження кори головного мозку. Тоді ж він завершив свою акторську кар'єру. Але тепер стало відомо, що це лише один з симптомів захворювання, з яким зіткнувся актор.
Фаїна Вауліна, ZN.ua