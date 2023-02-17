Родина Брюса Вілліса розповіла про діагноз актора

Минулого року він залишив свою кар'єру через порушення мовлення, інформує ZN.ua.

Родина Брюса Вілліса розповіла про діагноз актора
У Брюса Вілліса діагностували деменцію
© Bruce Willis/Instagram

Родина Брюса Вілліса заявила про те, що 67-річному акторові діагностували лобово-скроневу деменцію. У заяві сім'ї актора йдеться про те, що це найпоширеніша форма деменції для людей віком від 60 років, на її діагностування можуть піти роки.

Навесні 2022 року Віллісу поставили діагноз "афазія" - розлад мовлення, який може виникнути через ураження кори головного мозку. Тоді ж він завершив свою акторську кар'єру. Але тепер стало відомо, що це лише один з симптомів захворювання, з яким зіткнувся актор.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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