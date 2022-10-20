Юристи пояснили, чи дозволяється виїздити за кордон чоловікам, які самостійно виховують дитину

Для цього треба мати певні документи.

Юристи пояснили, чи дозволяється виїздити за кордон чоловікам, які самостійно виховують дитину
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В Україні введена загальна мобілізація та воєнний стан через повномасштабне вторгнення РФ. Під час дії воєнного стану в Україні більшості чоловікам призовного віку заборонено покидати межі країни, але є деякі виключення. Юристка компанії Incolanse Ольга Драчевська пояснила, чи можуть чоловіки, які виховують дітей самостійно, виїздити за кордон та які документи для цього потрібні.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Чоловіки з цієї категорії, які планують виїзд з України, мають показати прикордонникам свідоцтво про народження дитини (дітей) і один із документів із цього переліку:

  • свідоцтво про смерть матері дитини;
  • рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;
  • рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;
  • рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;
  • рішення суду про оголошення матері померлою.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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