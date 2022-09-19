Знову скандал: глядачі незадоволені рішенням журі нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2022"

18 вересня відбувся фінал Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2022", яке пройде у Єревані (Вірменія) 11 грудня. Переможницею стала 13-річна Злата Дзюнька з авторською піснею "Незламна". Дівчинка із міста Рава-Руська Львівської області посіла перше місце за підсумками сумарного голосування глядачів (50%) та журі (50%), інформує Апостроф.

Незважаючи на те, що українці самі проголосували за склад журі дитячого пісенного конкурсу, деякі з них залишились незадоволеними рішенням суддів. Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька віддали найвищу оцінку 5 Златі Дзюньці. В Instagram "Суспільного", яке є членом Європейського мовного союзу та організатором "Євробачення" в Україні, з'явилося багато обурених коментарів.

Справа в тому, що за результатами голосування глядачів переміг дует "Софія Артеменко та DJ Polіnka" з піснею "Замовляння". Журі на чолі з Христиною Соловій віддало дівчаткам 4 бали.

"Знову розчарування в українських відборах", - пишуть глядачі. - "Дует був найкращим!" "Не згодна з голосуванням суддів. Чому у дорослому відборі у разі збігу балів перемогу отримує той, хто має більше балів від глядачів, а у дитячому не так?" "Дует виділився б на тлі будь-кого, шкода". "З якого часу не діє правило, згідно з яким у разі нічиєї перемогу отримує конкурсант, який переміг у глядацькому голосуванні?"

Фото: Суспільне

"Суспільне", у свою чергу, нагадало, що журі Національного відбору на "Дитяче Євробачення" обирали самі глядачі, тому претензій до їхнього рішення у них бути не повинно.

Фото: Instagram

У серпні в Україні розпочалася підготовка до "Євробачення-2023". Стартував національний відбір, у рамках якого оберуть журі та представника країни на конкурсі у Великій Британії.


Наталка Лавринець, Апостроф





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