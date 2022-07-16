Наталка Денисенко розповіла, як поставилася до рішення чоловіка-актора вступити до лав ЗСУ

Українська акторка Наталка Денисенко заміжня за своїм колегою Андрієм Федінчиком, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Рішення йти воювати актор прийняв ще до повномасштабного вторгнення Росії, а коли почалася війна, пішов до армії добровольцем, інформує Апостроф .

У програмі Григорія Решетника "Як ти?" артистка розповіла, як відреагувала на сміливий крок свого чоловіка. Наталка зізналася, що спочатку не сприйняла рішення чоловіка всерйоз, адже до останнього вірила, що війни не буде. 24 лютого Денисенко намагалася його відмовити.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Ще до війни він казав, що я піду. Тоді я не сприймала, а коли почалася війна я кажу: "А як же я? Як Андрюша?". Він сказав, що все буде нормально", - згадує зірка. - Я питала його, чому ти не хочеш відмовитися від цієї ідеї? Ось тебе звуть на озвучку, у тебе є робота, допомагатимеш армії. Він каже: "Наташа, припини так говорити, тому що ти мене зараз дуже деморалізуєш!".

"Він мені так суворо це сказав, і я зрозуміла, що не можна таке говорити своїм чоловікам. Треба говорити, що все у нас буде добре, я збережу життя собі та дитині, я все робитиму, як ти скажеш. Тримайся! Я з тобою! Я за тебе молюся! Мені просто не хотілося... Ну будемо відверті - нікому з українських жінок не хочеться, щоб її чоловік помер на війні. І це - найбільший страх!", - плачучи сказала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

Думки про те, що вона може втратити чоловіка, у акторки почали з'являтися після похорону колеги та друга Паші Лі. 33-річний актор загинув, коли допомагав евакуюватися мирним жителям із міста Ірпінь на Київщині. Він віддав свій бронежилет дитині та був застрелений російськими окупантами. "Це жахливо, бачити людину, з якою працював, мертвою", - поділилася Денисенко.