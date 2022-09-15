Українців приголомшило рішення Вакарчука не повертатись у "Голос країни": "Ви як завжди..."

святослав вакарчук

Тренер «Голосу країни» Святослав Вакарчук не братиме участь у зйомках нових випусків шоу, яке перервалося через повномасштабне військове вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, днями стало відомо, що «Голос країни» повертається на телеекрани – з 2 жовтня воно буде виходити на телеканалі «ТЕТ».

Але, як виявилося, Вакарчук більше не приймає в ньому участі.

«Останні програми знімались у січні 2022 року. А за моїми відчуттями, якщо відверто, ніби сто років тому. Ті, зняті взимку програми, так і не вийшли в ефір у лютому, березні з очевидних причин», - розповів співак на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, в нові епізоди додадуть актуальності.

«Наразі продакшн "Голосу країни" прийняв рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя у січні 2022 та вересні 2022 — різні всесвіти», - сказав Вакарчук, додавши, що він розуміє рішення команди бути в ефірі, але приймати участі в дозйомках він не буде.

Вакарчук пояснив, що зараз його завдання - підтримувати бійців на фронті, допомогати Україні у благодійному турі ОЕ #HelpforUkrainetour.

У коментарях українці висловлюють слова підтримки Вакарчуку і захоплюються його рішенням:

«Дуже правильна позиція», «Безмежно вас поважаю за цю позицію», «Сильне рішення», «Гідне рішення», «Навіть не дивно. Ви та вони дійско різні Всесвіти», «Згідна з вами на 100%, якось не слухаються пісні іншого формату: лірика, жартівливі… Дякую вам за вашу позицію», «Достойне рішення, яке варто поваги», «Дякую за патріотичну позицію», "Ви як завжди приклад".

Нагадаємо, тренерами цього сезону, окрім Вакарчука, є також Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт: "Я знаю, що вона смілива і..."
Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фотоЕкс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото
Мадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцемМадонна заявила про новий роман із 23-річним афроамериканцем
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"Ольга Сумська показала, як виглядала 30 років тому, рідкісні кадри: "Майже не змінилася"
Блок рекламы


Похожие новости
Alyona Alyona зацікавила українців новим дуетом: "З одним із..."Alyona Alyona зацікавила українців новим дуетом: "З одним із..."
Полякова повернулася в Україну і повідомила про серйозні зміни в житті, які чекають на її сім'ю: "Це було дуже важке рішення..."Полякова повернулася в Україну і повідомила про серйозні зміни в житті, які чекають на її сім'ю: "Це було дуже важке рішення..."
На робочих місцях загинули півтори сотні українців – статистика Соцстраху і декілька випадківНа робочих місцях загинули півтори сотні українців – статистика Соцстраху і декілька випадків
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук задерла блузу, вразивши українців: "Так тримати"
Огневич влучно поставила на місце українців, які засудили екс-учасника "Холостячки": "Прийміть це, як факт"Огневич влучно поставила на місце українців, які засудили екс-учасника "Холостячки": "Прийміть це, як факт"
"Сьогодні засуджуєте ви, завтра вас": екс-"Холостяк" Добринін несподівано звернувся до українців"Сьогодні засуджуєте ви, завтра вас": екс-"Холостяк" Добринін несподівано звернувся до українців
"Не стидайся...": Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" несподівано звернулася до українців"Не стидайся...": Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" несподівано звернулася до українців
"Побудьте в тиші": Ребрик після звільнення з телебачення звернулася до зневірених українців"Побудьте в тиші": Ребрик після звільнення з телебачення звернулася до зневірених українців
Лідер "Бумбокс" Хливнюк різко звернувся до українців після емоційного концерту у Празі: "Робіть свою роботу"Лідер "Бумбокс" Хливнюк різко звернувся до українців після емоційного концерту у Празі: "Робіть свою роботу"
Шоптенко з "Танців зі зірками" у чужій країні об'єднала українців навколо величезної ляльки: вражаючі кадриШоптенко з "Танців зі зірками" у чужій країні об'єднала українців навколо величезної ляльки: вражаючі кадри
Последние новости
Подгружаем последние новости