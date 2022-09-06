41-річна супермодель Адріана Ліма втретє стала мамою і показала перше фото малюка

41-річна бразильська модель, екс "ангел" відомого бренду білизни Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Кайн. Батьком хлопчика є бойфренд зірки, кінопродюсер Андре Лемерс.

Радісну новину Ліма повідомила у своєму блозі в Instagram. Вона оприлюднила фото очей новонародженого та залишила до кадру щемливий підпис: "Блакитний - колір між зеленим і синім у видимому спектрі світла. Блакитний - це колір вод Бора-Бора та Мальдівських островів. Блакитний тепер наш улюблений колір... Колір очей нашого хлопчика. Ласкаво просимо до нашого світу, Кайн", інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/adrianalima

Малюк з'явився на світ 29 серпня 2022 року в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, про що написала сама супермодель. Відомо, що зіркова мама разом із малюком вже перебувають вдома.

Про вагітність Адріана розповіла прихильникам, коли виклала у мережу кумедне відео в TikTok. У ролику знаменитість показала своєму обранцю позитивний тест на вагітність. Чоловік був дещо здивований, тоді як модель не приховувала свого захвату від радісної новини.

Фото: instagram.com/adrianalima

Для Адріани та її коханого Андре Леммерса цей малюк є першою спільною дитиною. Ліма має двох дорослих доньок - Валентину та Сієнну - від колишнього обранця, сербського баскетболіста Марка Ярича.

Адріана Ліма (порт. Adriana Lima da Silva; нар. 12 червня 1981) - бразильська супермодель та акторка. Найбільш відома як "ангел" Victoria's Secret. У засобах масової інформації її часто називають однією з найкрасивіших жінок планети. Народилася в бразильському місті Салвадор. Має португальське, африканське, японське, швейцарське, бразильсько-індіанське та вест-індійське походження. У 1998 році підписала контракт з агентством Elite і переїхала до Нью-Йорка.

Фото: instagram.com/adrianalima


Любов Блажко, Апостроф





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