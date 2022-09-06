41-річна супермодель Адріана Ліма втретє стала мамою і показала перше фото малюка
41-річна бразильська модель, екс "ангел" відомого бренду білизни Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Кайн. Батьком хлопчика є бойфренд зірки, кінопродюсер Андре Лемерс.
Радісну новину Ліма повідомила у своєму блозі в Instagram. Вона оприлюднила фото очей новонародженого та залишила до кадру щемливий підпис: "Блакитний - колір між зеленим і синім у видимому спектрі світла. Блакитний - це колір вод Бора-Бора та Мальдівських островів. Блакитний тепер наш улюблений колір... Колір очей нашого хлопчика. Ласкаво просимо до нашого світу, Кайн", інформує
Малюк з'явився на світ 29 серпня 2022 року в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, про що написала сама супермодель. Відомо, що зіркова мама разом із малюком вже перебувають вдома.
Про вагітність Адріана розповіла прихильникам, коли виклала у мережу кумедне відео в TikTok. У ролику знаменитість показала своєму обранцю позитивний тест на вагітність. Чоловік був дещо здивований, тоді як модель не приховувала свого захвату від радісної новини.
Для Адріани та її коханого Андре Леммерса цей малюк є першою спільною дитиною. Ліма має двох дорослих доньок - Валентину та Сієнну - від колишнього обранця, сербського баскетболіста Марка Ярича.
Адріана Ліма (порт. Adriana Lima da Silva; нар. 12 червня 1981) - бразильська супермодель та акторка. Найбільш відома як "ангел" Victoria's Secret. У засобах масової інформації її часто називають однією з найкрасивіших жінок планети. Народилася в бразильському місті Салвадор. Має португальське, африканське, японське, швейцарське, бразильсько-індіанське та вест-індійське походження. У 1998 році підписала контракт з агентством Elite і переїхала до Нью-Йорка.