Ніколас Кейдж втретє став татом: молода дружина актора народила доньку

Ніколас Кейдж і Ріко Шибата, з якою актор одружився минулого року, стали батьками - у подружжя народилася дівчинка. Новонароджена дитина стала вже третьою для 58-річного американського актора і первістком для 27-річної японської художниці, інформує Апостроф.

Як повідомляє Рeople, спільна дитина пари з'явилася на світ 7 вересня у Лос-Анджелесі. "Ніколас і Ріко раді оголосити про народження доньки. Мати та дочка почуваються добре", - сказав виданню представник подружжя.

Фото: Getty Images

Кейдж має двох синів від попередніх шлюбів: 31-річного Вестона і 16-річного Кал-Ела. Про те, що зірка Голлівуду стане багатодітним батьком, було оголошено в січні. Через три місяці актор поділився, що вони з дружиною чекають на дівчинку.

Ніколас не приховував, що неймовірно радий тому, що знову стане татом. "Мої хлопчики виросли, і я скучив за походами в магазин іграшок. Я скучив за співом колискових і гойданням в кріслі-гойдалці. Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися до цього", - говорив він Access Hollywood.

Ніколас та Ріко познайомилися в Японії у 2019 році і з того часу не розлучаються. У лютому 2021-го пара зіграла таємне весілля. Для зірки кіно шлюб із японкою став п'ятим, тоді як його молода обраниця під вінець пішла вперше.

Раніше Кейдж був одружений на Патриції Аркетт (1995-2001), Лізі Марі Преслі (2002-2004) та Еліс Кім (2004-2016). Четвертий шлюб актора з Ерікою Койке тривав лише чотири дні у 2019 році.


Наталка Лавринець, Апостроф





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