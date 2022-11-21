Жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня - Yasno

У компанії спрогнозували три варіанти перебігу подій.

Жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня - Yasno
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Генеральний директор субхолдингу ДТЕК Yasno Сергій Коваленко припускає, що українцям треба готуватися до того, що відключення світла будуть тривати ще довго. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня» - зазначив він.

За словами Коваленка, існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак Росії, інформує ZN.ua.

«Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими», - підкреслив директор Yasno.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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