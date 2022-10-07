Відомий співак розкрив, як Олег Винник допомогає Україні і де він зараз: "Передав йому мої вибачення"

Олег Винник

Олег Винник, який виїхав з України і зник з інформаційного простору насправді допомогає українським захисникам, але без зайвого галасу.

Про це, як пише Politeka.net, розповів відомий музикант, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин.

За його словами, після повномасштабного війського вторгнення рф в Україну в нього з’явилося відчуття, що всі кудись поїхали і він залишився один. Цей стан привів його до думки про Олега Винника.

олег винник

«Думаю: А де ж він? Він жеж ж такий популярний і йому люди вірять. Бо ми, коли почали збирати гроші, я зрозумів, що це не просто концерти, це треба вдаватися до якого креативного маркетингу аби зібрати», - розповів Харчишин в інтерв'ю "Слава +", додавши, що кошторис концертів це десятки тисяч доларів, а треба ще й щось з собой привезти.

За його словами, він знає артистів, які їздили за кордон і в результаті поверталися не тільки не з чим, а ще й з мінусом.

«Тому я подивився якось випадково, що концерти в Німеччині у Олега. І я зрозумів, що там все окей, бо на одному з них було зазначено, що продані всі квитки», - згадує Харчишин.

Тоді лідер гурту «Друга ріка» звернувся до артистів публічно. Мовляв, де ви хлопці, давайте щось робити, допомогати ЗСУ. А потім у Львові, знову ж таки на концерті де «Друга ріка» збирала гроші на медикаменти і реабілітацію пораненим, до Харчишина підійшов чоловік с казав, що він перевозе машини Олега Винника. Артист купує їх в Німеччині, а потім відправляє в Україну, на фронт.

«Я попросив передати йому мої вибачення, бо я не знав цього», - зізнався Харчишин.

Додамо, що раніше також повідомлялося, що у Олега Винника серйозні проблеми зі здоров'ям.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Пугачова продає свій замок у Підмосков'їПугачова продає свій замок у Підмосков'ї
"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті
Блок рекламы


Похожие новости
"Дуже важко спочатку": Ткач розповів про трагедію в «Лізі сміху» і чим зараз займається Квартал 95"Дуже важко спочатку": Ткач розповів про трагедію в «Лізі сміху» і чим зараз займається Квартал 95
"Все може затягнутися": Євген Кошовий з Квартал 95 розкрив, як готується до зими"Все може затягнутися": Євген Кошовий з Квартал 95 розкрив, як готується до зими
«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив
Jerry Heil перевершила Винника, переробивши його відомий хіт: "Краще, ніж оригінал"Jerry Heil перевершила Винника, переробивши його відомий хіт: "Краще, ніж оригінал"
Сиділа під школою: Оля Цибульска розповіла, як віддала сина навчатися офлайн в УкраїніСиділа під школою: Оля Цибульска розповіла, як віддала сина навчатися офлайн в Україні
Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"Дружина Остапчука зірвалася на українців після повернення додому: "Для мене життя зараз дуже змінилося"
Мішина заговорила про заробітки та зізналася, чи вистачає їй зараз грошей на життя: "Квартиру, машину купи"Мішина заговорила про заробітки та зізналася, чи вистачає їй зараз грошей на життя: "Квартиру, машину купи"
Голлівудська зірка закликала не забувати про війну в Україні: "Це гірка правда часу..."Голлівудська зірка закликала не забувати про війну в Україні: "Це гірка правда часу..."
Модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка: "До зустрічі в Україні"Модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка: "До зустрічі в Україні"
Обдурили десятки людей по всій Україні: під Києвом затримали банду шахраївОбдурили десятки людей по всій Україні: під Києвом затримали банду шахраїв
Последние новости
Подгружаем последние новости