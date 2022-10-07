Відомий співак розкрив, як Олег Винник допомогає Україні і де він зараз: "Передав йому мої вибачення"

Олег Винник, який виїхав з України і зник з інформаційного простору насправді допомогає українським захисникам, але без зайвого галасу.

Про це, як пише Politeka.net, розповів відомий музикант, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин.

За його словами, після повномасштабного війського вторгнення рф в Україну в нього з’явилося відчуття, що всі кудись поїхали і він залишився один. Цей стан привів його до думки про Олега Винника.

«Думаю: А де ж він? Він жеж ж такий популярний і йому люди вірять. Бо ми, коли почали збирати гроші, я зрозумів, що це не просто концерти, це треба вдаватися до якого креативного маркетингу аби зібрати», - розповів Харчишин в інтерв'ю "Слава +", додавши, що кошторис концертів це десятки тисяч доларів, а треба ще й щось з собой привезти.

За його словами, він знає артистів, які їздили за кордон і в результаті поверталися не тільки не з чим, а ще й з мінусом.

«Тому я подивився якось випадково, що концерти в Німеччині у Олега. І я зрозумів, що там все окей, бо на одному з них було зазначено, що продані всі квитки», - згадує Харчишин.

Тоді лідер гурту «Друга ріка» звернувся до артистів публічно. Мовляв, де ви хлопці, давайте щось робити, допомогати ЗСУ. А потім у Львові, знову ж таки на концерті де «Друга ріка» збирала гроші на медикаменти і реабілітацію пораненим, до Харчишина підійшов чоловік с казав, що він перевозе машини Олега Винника. Артист купує їх в Німеччині, а потім відправляє в Україну, на фронт.

«Я попросив передати йому мої вибачення, бо я не знав цього», - зізнався Харчишин.

Додамо, що раніше також повідомлялося, що у Олега Винника серйозні проблеми зі здоров'ям.