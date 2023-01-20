Помер легендарний американський музикант Девід Кросбі

Йому був 81 рік.

Помер легендарний американський музикант Девід Кросбі
Девід Кросбі помер після тривалої хвороби
© Википедия

Легенда американського року, піонер фолк-року та засновник The Byrds та Crosby, Stills, Nash & Young Девід Кросбі помер у віці 81 року. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву сім'ї музиканта.

«З великим сумом [повідомляємо, що] після тривалої хвороби помер наш коханий Девід (Кроз) Кросбі. Поруч із ним були його дружина та споріднена душа Джен та син Джанго. Хоча його більше немає з нами, його людяність і добра душа продовжуватимуть спрямовувати і надихати нас. Його спадщина продовжуватиме жити завдяки його легендарній музиці», — йдеться у заяві родини Кросбі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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