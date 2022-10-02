"Чому ваші образи такі вульгарні?": екс-дружину Дзідзьо SLAVIA рознесли за зовнішній вигляд, кадри

Славія, Slavia

Співачку SLAVIA, колишню дружину соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, розкритикували вщент за зовнішній вигляд на сцені.

Як пише Politeka.net, українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), колишня дружина популярного виконавця DZIDZIO (Михайло Хома), після розлучення з популярним артистом помітно перетворилася. Дівчина позбулася зайвих кілограмів і почала носити більш відверті вбрання.

Екс-дружина активно веде свій Instagram, де регулярно ділиться із шанувальниками новими фото та відео. Цей раз не став винятком.

З нагоди відзначення в Україні Дня музики SLAVIA показала кадри виступу з благодійного концерту.

На сцену співачка вийшла у шкіряній міні-спідниці та чорних колготках. Своє волосся вона розпустила, а босоніжки на шпильці доповнили її сценічний образ.

"Любов любов. Із Днем музики», - привітала своїх шанувальників вокалістка.

У коментарях під відео фоловери розпекли екс-дружину Дзідзьо за зовнішній вигляд. Багато хто назвав стиль Ярослави не модним і навіть вуальним і порадив міняти стиліста.

"Рекомендую міняти стиль одягу. По-перше не модно, по-друге вульгарно. Вам не підходить",

"Ви хороша жінка, але чому ваш стиль, як ще за часів царя Гороха",

"Подобаються пісні ?Стиль дійсно потрібно змінити",

"Славія, дуже талановита. Але про стиль все правильно, давайте щось сучасніше ....",

"Пісня шикарна, тільки будь ласка змініть стиліста, який одягає вас на сцену, я просто не розумію для чого з красивої жінки робити жінку без смаку!",

"Чому ваші образи такі вульгарні?",

"Стиль одягу явно не ок, якщо вже така спідниця, тобто капрони чорного кольору зайві", - висловлюються в мережі.


Ирина Юрченко, politeka.net





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