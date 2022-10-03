Тоня Матвієнко жорстко висказалася про чоловіків, які зраджують своїм жінкам, поки ті за кордоном

Тоня Матвієнко розповіла, що думає про зради українських чоловіків, дружини яких змушені були виїхати за кордон через війну. Артистка назвала такий крок зі сторони чоловіків дуже жорстоким, адже "це не лише фізична зрада, а й духовна".

"В ситуації, коли жінка через війну в Україні вимушена була виїхати за кордон з дитиною, і чоловік себе так поводить… Це так жорстоко. Це зрада вже не фізична, а духовна", - сказала виконавиця у розмові зі Славою Дьоміним, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Матвієнко зізнається, що їй важко знаходитися далеко від чоловіка тривалий час: "Така як я, що нас на кілька місяців розлучили, мені дуже важко бути без чоловіка. Це тільки так здається, що ніби я така вся незалежна… В нас є дитина, і ми втрьох є одним цілим. Я себе не бачу як матір-одиначку. І якщо б мене зрадив чоловік, я б просто тут померла від розриву серця. Це дуже жорстоко".

Знаменитість також розповіла, як відстань вплинула на її стосунки з чоловіком. У той час як багато пар не витримують, сваряться, а нерідко навіть розходяться, у Тоні Матвієнко з Арсеном Мірзояном ситуація абсолютно протилежна. Антоніна спростувала всі чутки про можливе розлучення, які останнім часом поширюються у пресі, та зазначила, що від початку війни почала менше сваритися зі своїм обранцем:

"У нас це перший рік, коли ми жодного разу навіть не посварились. Перші три місяці, мені здається, ми навіть не дзвонили один одному через сильний шок. Найголовніша думка тоді: в Україні війна. Про стосунки мова не йшла. Перший раз я його не діставала питаннями на кшталт: "чому ти не дзвониш? Чому ти не пишеш?".

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співачка не приховує, що у зустрічах із чоловіком раз у три місяці не бачить нічого поганого, навпаки, зрівнює їх із періодом, коли закохані тільки почали зустрічатися:

"Так класно. Такі відчуття як колись. Неможливо просто насолодитися цими дотиками… Я знаю, що мене Арсен чекає. Такі гарні пише мені повідомлення, а я йому. Такий романтичний. Де б він не був, якщо бачить квіти – висилає мені і пише: "це для тебе, кохана".

Нагадаємо, Тоня Матвієнко - українська співачка та акторка, Заслужена артистка України. Має двох доньок: Уляну, яку народила в листопаді 1998, та Ніну, яка народилася в січні 2016 року у період стосунків співачки з Арсеном Мірзояном. З музикантом на той момент Матвієнко не була у шлюбі. Пара узаконила стосунки в червні 2017 року.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko