Дружина Г'ю Джекмана насмішила вибором вбрання для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс – доказ справжнього, чистого та щирого кохання. Як би пару не засуджували за різницю у віці, зазначаючи, що Деб не підходить Г'ю, зірка фільму "Люди Ікс" доводить, що ніщо не впливає на справжні почуття.

“Що на ній надіто?“: дружина Г'ю Джекмана насмішила вбрання на Венеціанському кінофестивалі

Австралійські актори разом уже понад 25 років та виховують двох прийомних дітей. Через свій вік і, мабуть, проблеми зі здоров'ям Деборра не змогла подарувати актору їхніх спільних дітей. Цей факт дуже засмучує численних шанувальників Г'ю Джекмана, які засмучені, що пропадають такі гени.

Учора на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра нового фільму Флоріана Зеллера "Син", головні ролі у якому зіграли Г'ю Джекман, Ванеса Кірбі, Лора Дерн та Зен Макграт. Килимову доріжку міжнародного фестивалю кіно прикрасили зірки картини, а підтримати чоловіка, звичайно, приїхала Деб.

Г'ю виглядав відмінно в класичному смокінгу, білій сорочці та метелику. А ось публіка була трохи вражена вибором вбрання його дружини.

“Що на ній надіто?“: дружина Г'ю Джекмана насмішила вбрання на Венеціанському кінофестивалі

66-річна Деборра-Лі Фернесс одягла чорну мінісукню з кишенями та шлейфом, укорочений піджак з контрастними строчками, колготки у хижий принт та босоніжки на високій платформі та з відкритим носком. Вигляд у актриси справді був трохи дивний. Але варто віддати належне дружині актора – на свій вік вона виглядає чудово.

“Що на ній надіто?“: дружина Г'ю Джекмана насмішила вбрання на Венеціанському кінофестивалі

"Приголомшлива пара", "Що на ній надіто?", Він дуже красивий і елегантний", "Поважаю його за його вірність", "Ну і колготки", "Завжди було цікаво, чому він з нею...", "Всі завжди такі підлі та неповажні по відношенню до дружини Г'ю. Він любить її, і вона любить його, вони давно одружені. Ви всі просто заздрите", - пишуть користувачі у соцмережах.

Нагадаємо, дівчина, яка вижила в Маріуполі та змогла вирватися з Азовсталі, у синьо-жовтій сукні прикрасила червону доріжку Венеціанського кінофестивалю. Анна Зайцева знялася у новому документальному фільмі американського режисера.


Анастасия Березовская, Тудей





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