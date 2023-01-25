Брієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися менше

Гвендолін Крісті, вона ж Брієнна Тарт із серіалу "Гра престолів" - 191-сантиметрова британська актриса. Вона не раз наголошувала, що почувається гігантом, а довгий час не могла себе відчути справді гарною, до ролі у серіалі "Венсдей".

"Я досить висока, близько 191 см, і я досягла цієї позначки вже в 14 років. Я часто зустрічаю жінок на вулицях, чий зріст близько 178 см, і вони підходять до мене і кажуть: "Як чудово зустріти жінку вище за мене зростом!" Я завжди почуваюся гігантом", - розповіла раніше в інтерв'ю Гвендолін Крісті.

Однак згодом і з тим, як йшла вгору її кар'єра, актриса навчилася любити себе, і це позначилося на тому, як вона виглядає, і яке вбрання обирає.

Нещодавно британська зірка з'явилася на модному показі паризького бренду AMI і викликала фурор. Вона наочно продемонструвала, як можуть одягатися високі дівчата і при цьому виглядати дуже витончено.

Гвендолін Крісті обрала класичний чорний костюм, ніби взятий із гардеробу бойфренда - прямі штани зі стрілками та подовжений прямий піджак. Образ актриса завершила білою сорочкою, яку не стала застібати на всі гудзики, залишивши верхні розстебнутими, надягла маскулінні туфлі на плоскому ходу та взяла крихітну сумочку.

Незважаючи на те, що стилісти рекомендують обирати сумки за розміром відповідно до фігури – тобто мініатюрним дівчатам небажані великі сумки, а великим – навпаки, в даному випадку образ виглядає дуже гармонійно.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала ідеальний білий купальник із прозорими вставками, який допомагає виглядати худішою.