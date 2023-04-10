Помер гітарист АВВА Лассе Велландер
Йому було 70 років.
Гітарист шведського гурту АВВА Лассе Велландер помер у віці 70 років. Як
Сім'я музиканта повідомила, що він помер 7 квітня в оточенні близьких.
«З невимовним сумом маємо повідомити, що наш коханий Лассе прмер. Він нещодавно захворів на рак, що швидко поширюється, і вранці в Страсну п'ятницю він помер в оточенні близьких. Ми тебе дуже любимо і сумуємо за тобою», - йдеться у повідомленні.
Велландер почав співпрацювати з АВВА у 1974 році, він взяв участь у записі 24 пісень, серед яких Intermezzo No.1 та Crazy World, та восьми альбомів колективу. Він також гастролював з гуртом у 1975, 1977, 1979 та 1980 роках.
Після розпаду гурту у 1982 році музикант продовжив сольну кар'єру. Він також брав участь у створенні саундтреків фільму "Мама Мія!" з Меріл Стріп у головній ролі. 1981 року вийшов сольний альбом Велландера.