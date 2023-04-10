Помер гітарист АВВА Лассе Велландер

Йому було 70 років.

Гітарист шведського гурту АВВА Лассе Велландер помер у віці 70 років. Як повідомляється на сторінці гітариста на Facebook, причиною смерті стало ракове захворювання, інформує ZN.ua.

Помер гітарист АВВА Лассе Велландер
Лассе Велландер помер у віці 70 років
© Lasse Wellander/Facdebook

Сім'я музиканта повідомила, що він помер 7 квітня в оточенні близьких.

«З невимовним сумом маємо повідомити, що наш коханий Лассе прмер. Він нещодавно захворів на рак, що швидко поширюється, і вранці в Страсну п'ятницю він помер в оточенні близьких. Ми тебе дуже любимо і сумуємо за тобою», - йдеться у повідомленні.

Велландер почав співпрацювати з АВВА у 1974 році, він взяв участь у записі 24 пісень, серед яких Intermezzo No.1 та Crazy World, та восьми альбомів колективу. Він також гастролював з гуртом у 1975, 1977, 1979 та 1980 роках.

Після розпаду гурту у 1982 році музикант продовжив сольну кар'єру. Він також брав участь у створенні саундтреків фільму "Мама Мія!" з Меріл Стріп у головній ролі. 1981 року вийшов сольний альбом Велландера.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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