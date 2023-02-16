У Києві виховательки приватного дитячого садка катували та знущалися з дітей: їм загрожує в'язниця, фото

У Києві правоохоронці викрили чотирьох працівниць корекційного дитячого садка, серед методів виховання яких було катування дітей, інформує Апостроф .

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Йдеться про приватний заклад, розрахований на діток з порушеннями фізичного розвитку. Вартість перебування у закладі становила від 8-ми до 15-ти тисяч гривень. Батьки віддавали дітей для навчання, однак, виявилося, що виховательки вдавалися до психологічного та навіть фізичного насильства.

"Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу... за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими "методами" працівниці садочка навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановили, що за невиконані завдання виховательки закривали дітей у шафі, могли наступати ногами на руки, висміювати та ображати дітей в присутності інших.

"Змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником", - додали у пресслужбі.