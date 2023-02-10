"Мільйон за три дні": Раміна Есхакзай після репортажу з Бахмута розповіла про несподіване досягнення

Раміна Есхакзай

Відома журналістка та блогерка Раміна Есхакзай поділилася досягненням та звернулася до українців за порадою.

Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "Ходять чутки", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала своє миле фото та скріншоти з банківських рахунків.

Як виявилося, після виходу репортажу Раміни з Бахмута, в якому також було оголошено збирання коштів, українці задонатили понад 1 мільйон гривень. І саме про це журналістка розповіла у своєму посту. За її словами, за три дні вдалося зібрати понад мільйон гривень і тепер вона думає, чи продовжувати цей збір чи закривати.

"1 мільйон і навіть трохи більше за 3 дні! ВИ НЕЙМОВІРНІ. Ці гроші підуть на купівлю 3 дронів і однієї гвинтівки. Прошу вирішити разом, що робити зі збором: закривати його, прибирати з відео фрагмент про нього, прибирати карти в описі під відео. Чи продовжуємо збирати і в залежності від суми докупимо те, що скажуть військові? Чекаю на ваші коментарі", - написала Есхакзай у своєму посту.

Звичайно ж, українці почали писати в коментарях, що збір не потрібно закривати, а продовжити збирати донати для підтримки військових.


Галина Струс, politeka.net





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