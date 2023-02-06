Актор "Зоряних воєн" Марк Гемілл допоможе армії Україні оригінальним збором коштів

У боротьбі з російською агресією Україну підтримує безліч світових знаменитостей, і деякі з них – не лише на словах. Так, актор "Зоряних війн" Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера у шести фільмах франшизи, став амбасадором платформи UNITED24 та вирішив зібрати гроші для України за допомогою оригінального аукціону, інформує Апостроф .

"Я підпишу обмежену кількість постерів "Зоряних війн", а всі виручені кошти переведу на благо України", - написав він у Twitter .

Фото: Twitter.com/MarkHamill

В інтерв'ю Politico Хемілл розповів, чому підтримує Україну і як на це наважився.

"Ми вирішили підписати обмежену кількість плакатів "Зоряних воєн" для справжніх хардкорних колекціонерів - особливо тих, у кого є вільні кошти. Ви можете отримати набагато більше грошей... ніж собі уявляєте", - каже актор.

Ідея полягає в тому, щоб залучити до аукціону сотні та тисячі людей. Очікується, що продаж плакатів відбудеться напередодні річниці війни в Україні 24 лютого. За словами Марка Гемілла, він не продавав речі з автографами з 2017 року, коли вийшли "Зоряні війни: Останні джедаї", але заради України зробив виняток.

"Це просто не те, чим я займаюся. Але я радий зробити це, щоб підтримати Україну, чия боротьба з Росією - ніщо інше, як натхнення", - зізнався актор.

Фото: instagram.com/markhamill/

Також Хемілл закликав не спрощувати жахіття того, з чим стикаються українці, порівнюючи війну із сюжетами "Зоряних війн".

"З одного боку - казка для дітей, спочатку саме такими були "Зоряні війни". З іншого - реальність, сувора та жахлива реальність того, що відбувається в Україні", - каже він.

Гроші, отримані від продажу плакатів, підуть на українську фандрайзингову платформу United24. Ще у вересні 2022 року Хемілл став амбасадором проекту платформи "Армія дронів". Приєднатися до боротьби з "імперією зла" його особисто попросив Володимир Зеленський.

"Дрони дуже важливі у цьому конфлікті. Це очі в небі. Вони захищають кордон, вони контролюють", - сказав Хемілл.

Фото: Getty Images

"Армія дронів" - спільний проект Збройних Сил України, Міністерства цифрової трансформації та UNITED24. Він був створений Зеленським і зараз залучив понад 252 мільйони євро. Інші знаменитості, у тому числі гурт Imagine Dragons та співачка Барбра Стрейзанд, також були призначені амбасадорами платформи.