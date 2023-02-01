"Смерть Альошкі": в мережі висмеяли реакцію росіян на "український" шоколад

Українці висміяли реакцію російської пропаганди на нібито появу у продажу в Україні "похоронного" шоколаду "Смерть Альошки", на якій зображено траурну стрічку, інформує Апостроф .

РосЗМІ пишуть, що прообразом картинки на російському оригіналі став 8-річний хлопчик Олешка з Білгородської області, який вибігав зустрічати та проводжати військових на війну в Україну. Шоколад на його честь випустила фабрика "Червоний жовтень".

Зазначимо, що достовірної інформації щодо випуску в Україні шоколаду немає. Ймовірно, що це фейк. Однак у російських пабликах росіяни влаштували істерику, традиційно звинувачуючи українців у нацизмі, цинізмі та бездуховності.

"У росіян спалахнули дупці через шоколадки "Смерть Альошкі" – кажуть, у нас нічєво святова. Да ето так. До речі, хтось знає, де можна купити такий смаколик?", "Тепер я знаю, що попрошу на свій день народження", - пишуть в мережі.

Також українці публікують фотожаби.