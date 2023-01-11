Боєць "Азову" - захисник "Азовсталі" отримав квартиру від Фонду Вадима Столара

Старший лейтенант ОЗСП "Азов", один із захисників "Азовсталі" Олександр Чорнобай в інтерв’ю телеканалу Новини.LIVE розповів про життя після полону, і як після повернення з російського полону дружини вони будуть наповнювати затишком нову квартиру, отриману від Благодійного фонду Вадима Столара.

Олександр воює з 2014 року, а після широкомасштабного вторгнення РФ з дружиною захищав "Азовсталь". Після наказу командування залишити позиції він опинився в полоні, де провів чотири місяці до звільнення. Дружина військового досі в неволі, інформує Апостроф.

"Чесно кажучи, дуже важко. Я, як молодий батько, і половини не знаю, багато чого не вмію. Звісно, вчуся, але ж за все хвилююся, через це не можу нормально спати. Я вдома на стіні розвісив десяток світлин із дружиною, з дітьми. Вони її бачать постійно, і якось трохи легше. Звісно, вони часто запитують, де мама. Діти на неї дуже чекають!" – ділиться Олександр.

Чоловік розповів, що мріє, щоб його кохана якнайшвидше повернулася з полону, щоб вони разом наповнили затишком власну квартиру, яку їм надав Фонд Вадима Столара.

"Ми з дружиною з самого початку мріяли про власне житло. Але ж бойові дії, потім переїзди, потім військова служба… Тож все якось не складалося. Проте зараз мені подзвонили і розповіли про можливість отримати житло від Благодійного фонду Вадима Столара. Звісно, я дуже радий. І дуже чекаю дружину, щоб поділитися радістю з нею, щоб вона знала, що в неї нарешті є своя, власна оселя. Де буде така кухня, як вона мріє. Багато рослин, як вона любить. Дитяча кімната з великим телевізором – бо для них це щастя. Зараз мрія одна – побачити дружину, обійняти її", – говорить військовий.


Іван Троянов, Апостроф





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