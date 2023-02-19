Чоловік отримав листа, відправленого понад 100 років тому: "У розпал Першої світової"
Лист, відправлений у 1916 році, дійшов лише через сто років. Зрозумівши, що листа понад сто років, одержувач передав його до місцевого історичного товариства.
Як
Лист він відніс до місцевого історичного товариства, щоб вони могли вивчити його далі.
На конверті стоїть марка номіналом один пенс із зображенням голови короля Георга V. Лист був відправлений у розпал Першої світової війни.
"Після того як ми зрозуміли, що лист дуже старий, то подумали, що можна його відкрити", — сказав Глен.
Відомо, що відправили лист з міста Бат на заході Англії. Написала його Крістабель Меннелл — дочка торговця чаєм Генрі Тьюка Меннела, а отримати мала Кеті Марш, яка була дружиною місцевого торговця марками Освальда Марша.
Проте залишається загадкою, як лист потрапив до квартири Глена.