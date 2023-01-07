Продюсер Полякової пояснив, чому брати Меладзе гідні бойкоту: "Ще у 2004 році..."

Продюсер Полякової пояснив, чому брати Меладзе гідні бойкоту: "Ще у 2004 році..."

Продюсер згадав, що сердився на Меладзе ще 2004 року, коли Світлана Лобода покинула гурт "ВІА Гра".

Відомий український продюсер Михайло Ясинський, який є продюсером Олі Полякової, прокоментував "аполітичну" позицію братів-грузин Меладзе, які неоднозначно відреагували на війну в Україні. На особистій сторінці у Фейсбуку він пояснив, чому недолюблював братів Меладзе ще з 2014 року.

Продюсер згадав, що сердився на Меладзе ще 2004 року, коли Світлана Лобода покинула гурт "ВІА Гра". Тоді вони назвали співачку "непорозумінням".

Вже у 2014 році, коли росія окупувала Крим та частини Донецької та Луганської областей, Ясинський не розумів, як Костя Меладзе сидів і у "Голосі", і на українському Нацвідборі.

"Коли після 2014 року один із братів примудрився всидіти одночасно в журі українського відбору на Євробачення та в журі російського шоу "Голос", я шалений. Коли у 2021 році другий брат Меладзе виступав топом на сцені найкрутішого українського фестивалю Atlas Weekend, я вже і сварився з колегами. Зараз я впевнений у тому, що завжди правий", – закінчив продюсер.

Михайло Ясинський доповнив повідомлення фотографією Валерія та Костянтина Меладзе та підписав його так: "Дві устриці".


Александра Павленко, politeka.net





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