Семеро людей загинули під час вибуху в ресторані в Туреччині

У п'ятницю внаслідок вибуху в ресторані на заході Туреччини загинули семеро людей, серед них троє дітей. Губернатор провінції Айдин Хусейн Аксой повідомив турецькому телеканалу CNN Turk, що ще п'ятеро людей отримали поранення, одна з них перебуває у критичному стані, передає AFP .

За його словами, початкові свідчення працівника ресторану свідчать про те, що стався витік у каністрі з газом для приготування їжі, що призвело до вибуху близько 15:35 (12:35 за Грінвічем; 7:35 за східним поясним часом).

Згідно із заявами прокуратури, у справі видано ордер на арешт п'яти осіб.