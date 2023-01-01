Семеро людей загинули під час вибуху в ресторані в Туреччині

Серед загиблих є діти.

Семеро людей загинули під час вибуху в ресторані в Туреччині
© wikipedia.org

У п'ятницю внаслідок вибуху в ресторані на заході Туреччини загинули семеро людей, серед них троє дітей. Губернатор провінції Айдин Хусейн Аксой повідомив турецькому телеканалу CNN Turk, що ще п'ятеро людей отримали поранення, одна з них перебуває у критичному стані, передає AFP.

За його словами, початкові свідчення працівника ресторану свідчать про те, що стався витік у каністрі з газом для приготування їжі, що призвело до вибуху близько 15:35 (12:35 за Грінвічем; 7:35 за східним поясним часом).

Згідно із заявами прокуратури, у справі видано ордер на арешт п'яти осіб.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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