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2022-12-27
Частково знятий у Києві індійський фільм увійшов до шортлиста «Оскара»
За нагороду боротиметься пісня, яка пролунала у стрічці, інформує
Індійська пісня боротиметься за "Оскар"© USA Today
Індійський фільм RRR режисера С. С. Раджамулі, який частково знімали в Україні, увійшов до шортлиста претендентів на премію «Оскар». Він боротиметься у категорії «Найкраща пісня», повідомляє
Зазначається, що пісня Naatu naatu – це перша індійська композиція, яка увійшла до шортлиста «Оскара» за всю історію індійського кінематографу. Танцювальний номер для неї зняли на тлі Маріїнського палацу у Києві.
Фаїна Вауліна, ZN.ua