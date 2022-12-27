Частково знятий у Києві індійський фільм увійшов до шортлиста «Оскара»

Індійський фільм RRR режисера С. С. Раджамулі, який частково знімали в Україні, увійшов до шортлиста претендентів на премію «Оскар». Він боротиметься у категорії «Найкраща пісня», повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що пісня Naatu naatu – це перша індійська композиція, яка увійшла до шортлиста «Оскара» за всю історію індійського кінематографу. Танцювальний номер для неї зняли на тлі Маріїнського палацу у Києві.