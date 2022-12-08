"Спочивай з миром": відомий ведучий і зірка "Ліги Сміху" віддав життя, захищаючи Україну

"Спочивай з миром": відомий ведучий і зірка "Ліги Сміху" віддав життя, захищаючи Україну

На війні загинув учасник "Ліги Сміху", український актор і ведучий Ярослав Гаркавко.

Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці Ліги Сміху в Telegram.

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавко, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", — написали в некролозі.

У проєкті "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко виступав у складі команд "ОГО" та "Воробушек".

"Хочу щоб ви його пам'ятали. І я його пам'ятав. Це Ярік Гаркавко, мій друг - прекрасна та світла людина, захисник України, життя якого обірвалось через русняву мерзоту. З самого початку війни я тримався та ні разу не плакав. Сьодні плачу. Бо для мене він був дуже близьким", — написав у себе в Instagram друг та колега покійного героя Олег Свищ.

Додамо, чимало учасниців "Ліги Сміху" пішли до лав ЗСУ, вступили до тероборони чи стали волонтерами. І, на жаль, загибель Гаркавка — не перша трагедія серед зірок шоу. На початку вересня загинув Василь Довбня, який грав у Лізі Сміху за команду “Парк Шевченка”. Декілька днів тому загинув і запорізький гуморист Гліб Говорухін.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа"Кинула Льоху": Каменських на тлі чуток про розлучення звинуватили в обмані Потапа
Чому не рекомендується спати з грілкою всю нічЧому не рекомендується спати з грілкою всю ніч
У Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратураУ Львові лікарка вимагала хабар у військового ЗСУ, кадри: у справу втрутилася прокуратура
За методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округЗа методичками Кремля: у США невідомі розстріляли підстанцію, знеструмивши весь округ
50-річна Камерон Діас без макіяжу вийшла у світ з чоловіком50-річна Камерон Діас без макіяжу вийшла у світ з чоловіком
Блок рекламы


Похожие новости
Померла зірка фільму «Двоє: я та моя тінь» Кірсті ЕлліПомерла зірка фільму «Двоє: я та моя тінь» Кірсті Еллі
Зірка "Папіка" Петрожицька показала, що захоче вкрасти кожен росіянин: "Це піднімає вам настрій..."Зірка "Папіка" Петрожицька показала, що захоче вкрасти кожен росіянин: "Це піднімає вам настрій..."
"Вічна пам'ять": пішов із життя легендарний український музикант, колеги повідомили про трагедію"Вічна пам'ять": пішов із життя легендарний український музикант, колеги повідомили про трагедію
"Підніме навіть найгірший настрій": зірка Квартал 95 у новій пародії показав Пєскова"Підніме навіть найгірший настрій": зірка Квартал 95 у новій пародії показав Пєскова
Jerry Heil доведеться перервати навчання в США і повернутися в Україну: "На телефон прийшло смс..."Jerry Heil доведеться перервати навчання в США і повернутися в Україну: "На телефон прийшло смс..."
Зірка українських серіалів Біблів розповіла про повідомлення родички з рф: "Там настільки вже все промито..."Зірка українських серіалів Біблів розповіла про повідомлення родички з рф: "Там настільки вже все промито..."
Залужний оцінив куму Дзідзьо Цибульську, зірка не стрималася: "Прокоментував..."Залужний оцінив куму Дзідзьо Цибульську, зірка не стрималася: "Прокоментував..."
Зірка фільму "Попелюшка" змінилася до невпізнанності - Медді Байлліо схудла на 70 кгЗірка фільму "Попелюшка" змінилася до невпізнанності - Медді Байлліо схудла на 70 кг
Тарабарова оголосила про вагітність, засвітивши перші фото в цікавому становищі: "Життя переможе цей морок"Тарабарова оголосила про вагітність, засвітивши перші фото в цікавому становищі: "Життя переможе цей морок"
Кароль на прикладі Меладзе пояснила, чому не можна вірити зіркам з рф, які каються: "На дев'ятий місяць війни..."Кароль на прикладі Меладзе пояснила, чому не можна вірити зіркам з рф, які каються: "На дев'ятий місяць війни..."
Последние новости
Подгружаем последние новости