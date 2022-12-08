"Спочивай з миром": відомий ведучий і зірка "Ліги Сміху" віддав життя, захищаючи Україну

На війні загинув учасник "Ліги Сміху", український актор і ведучий Ярослав Гаркавко.

Трагічну звістку повідомили на офіційній сторінці Ліги Сміху в Telegram.

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавко, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі, друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", — написали в некролозі.

У проєкті "Ліга Сміху" Ярослав Гаркавко виступав у складі команд "ОГО" та "Воробушек".

"Хочу щоб ви його пам'ятали. І я його пам'ятав. Це Ярік Гаркавко, мій друг - прекрасна та світла людина, захисник України, життя якого обірвалось через русняву мерзоту. З самого початку війни я тримався та ні разу не плакав. Сьодні плачу. Бо для мене він був дуже близьким", — написав у себе в Instagram друг та колега покійного героя Олег Свищ.

Додамо, чимало учасниців "Ліги Сміху" пішли до лав ЗСУ, вступили до тероборони чи стали волонтерами. І, на жаль, загибель Гаркавка — не перша трагедія серед зірок шоу. На початку вересня загинув Василь Довбня, який грав у Лізі Сміху за команду “Парк Шевченка”. Декілька днів тому загинув і запорізький гуморист Гліб Говорухін.