На Київщині побільшало "Пунктів незламності": де знайти адреси

Через ймовірні повторні обстріли енергетичної інфраструктури окупантами на Київщині відкривають все більше "Пунктів незламності" - у цьому місці можна безкоштовно отримати їжу та воду, підзарядити гаджети та зігрітися, інформує Апостроф.

Про це написав керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що заклади працюють цілодобово і туди прийти може будь-хто, а перелік Пунктів Незламності в Київській області постійно оновлюється.

"Спільно з органами місцевого самоврядування працюємо над їхнім облаштуванням. Першочергово — у Пунктах має бути тепло, світло і зв'язок. Важливо також, щоб були запаси води, чаю, їжі, засобів гігієни, теплих ковдр і одягу", - наголосив керівник Київської ОВА та опублікував знімки одного із "Пунктів незламності" і Київській області.


Марія Швець, Апостроф





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