Пішли разом гуляти і не повернулись: на Київщині зникли 16-річні подруги

пошук зниклих безвісти, поліція

Поліція Київської області розшукує 16-річних Анастасію Кузнецову та Юлію Белковську з Вишневого.

Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію, дівчата увечері, 14 листопада пішли разом гуляти та до цього часу не повернулися.

15 листопада мами дівчат звернулися до поліції.

«На пошуки неповнолітніх оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі, працівники відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції, кримінальна поліція, групи реагування патрульної поліції, громадське формування «Муніципальна Безпека» та ДФТГ», - розповіли правоохоронці.

За деякими даними, дівчата можуть перебувати в Борщагівській громаді.

Юлія Белковська виглядає на 15-16 років, була одягнена у чорне пальто, чорні черевики, темні штани. Дівчина за зріст

155 сантиметрів, волосся довге темно-каштанового кольору, очі карі, обличчя овальне, худорлявої статури, особливих прикмет не має.

Анастасія Кузнецова на момент зникнення була одягнена у зелену куртку, чорні джинсові штани, біло–чорні кросівки. Їй нв вигляд 15-16 років, зріст 155 см, худорлявої статури, волосся темно–русяве довге, очі карі.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітніх, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102"», - закликають правоохоронці.

Вона і спричинила смертельну пожежу.


Катерина Петренко, politeka.net





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