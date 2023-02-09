У Києві погіршилась якість повітря, містян просять не гуляти

Київська міська державна адміністрація попередила про погіршення якості повітря у столиці та рекомендує обмежити перебування на вулиці.

«У Києві станом на 13:00 постерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу)», - заявили в КМДА.

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, у місті не зафіксували. Радіаційний фон також перебуває в нормі.

Причиною погіршення стану повітря стали погодні умови, зокрема низька швидкість вітру, інформує ZN.ua .

До поліпшення ситуації зі станом повітря жителям міста рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Так, на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на півночі Києва за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря складає 58 (середній рівень забрудненості).

Ближче до заходу міста, на моніторинговому пункті за адресою проспект Перемоги, 97 загальний індекс якості повітря уже складає 77 (високий рівень забрудненості).

На лівому березі міста індекс забруднення повітря у кількох точках складає 77-79, що вказує на високий рівень забрудненості.