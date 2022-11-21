"Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12"

"Це підстава": гучний скандал вибухнув після фінала "Голосу країни-12"

Переможницею 12-го сезону шоу "Голос країни" стала учасниця з міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області Марія Квітка.

Як повідомляє Politeka.net, Квітка була учасницею команди "Другого шансу" - Олександри Заріцької з гурту KAZKA та народного тренера Андрія Мацоли. У суперфіналі вона виконала пісню "Реве та стогне" на вірші Тараса Шевченка і в сумарному заліку від журі та глядачів отримала 68% голосів.

Зйомки прямого ефіру відбувалися в укритті - на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві.

Але, як виявилося, адлеко не всім сподобався виступ Марії. До того ж, дехто з глядачів висловив упевненість, що перемогти мав Давид Маскиса, якиї приїхав у Київ зі Сходу, де йдуть активні бойові дії. Командир відпустив його, аби він заспівав трек репера Skofka "Чути гімн".

Тренерка Надя Дорофєєва зізналася, що перед ефіром учасник подарував їй свій жетон і пообіцяв повернутися за ним після перемоги.

«Жаххх..повне розчарування. Не підтримати військового і не зробити його голосом країни в такий час…сором», «Ну звісно, це ж команда Андрія Мацоли, не просто ж про нього весь сезон говорили», «Попри всю повагу, дуже слабкий фінал, переможниця - ну далеко не переможниця. Давид був найсильнішим», «Вибачте мене, але мені зовсім не сподобалося як вона виступала», «Як на мене вона була гірша зі всіх фіналістів», «Вакарчук шось знав.... не захотів брати участь у цьому фарсі», «Це підстава», - обурюються глядачі через результати сіперфінала.


Катерина Петренко, politeka.net





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