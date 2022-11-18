Крістіна Агілера знову схудла: як зараз виглядає 41-річна співачка

Американська співачка Крістіна Агілера, як і Мерая Керрі, Келлі Кларксон та Ріанна, все життя бореться із зайвою вагою. Виконавиця то худне, то знову набирає вагу, а вагітність та народження дітей лише посилюють цей процес.

Знову схудла: як зараз виглядає 41-річна Крістіна Агілера

Днями у Лас-Вегасі відбулася церемонія нагородження Латинського Ґреммі. Червону килимову доріжку прикрасили багато знаменитостей, включаючи Крістіну Агілеру.

41-річна виконавиця з'явилася перед журналістами в ефектній бузковій сукні з облягаючою спідницею, шлейфом, корсетом, глибоким декольте і цікавими пишними рукавами-капюшоном. Волосся зірка прибрала назад, а спереду залишила пару передніх пасмів обрамляти обличчя.

Крістіна Агілера може похвалитися чудовою стрункою фігурою, плоским животом, вузькою талією та пишними грудьми.

Знову схудла: як зараз виглядає 41-річна Крістіна Агілера

Виконавиця зростом всього 157 сантиметрів не прагне досягти тієї постаті, що була на початку зіркової кар'єри. Вона приймає себе такою, якою вона є, і виглядає чудово.

Знову схудла: як зараз виглядає 41-річна Крістіна Агілера

Зірка має двох дітей від двох різних чоловіків. Сина Макса вона народила від спеціаліста з маркетингу Джордана Братмана, а дочка Саммер з'явилася на світ під час стосунків із Меттью Ратлером. Наразі Крістіна Агілера перебуває в активному пошуку.

Нагадаємо, у Мережі показали, як у реальному житті виглядає Моніка Беллуччі без фільтрів та обробки.


Анастасия Березовская, Тудей





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