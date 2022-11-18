Крістіна Агілера знову схудла: як зараз виглядає 41-річна співачка

Американська співачка Крістіна Агілера, як і Мерая Керрі, Келлі Кларксон та Ріанна, все життя бореться із зайвою вагою. Виконавиця то худне, то знову набирає вагу, а вагітність та народження дітей лише посилюють цей процес.

Днями у Лас-Вегасі відбулася церемонія нагородження Латинського Ґреммі. Червону килимову доріжку прикрасили багато знаменитостей, включаючи Крістіну Агілеру.

41-річна виконавиця з'явилася перед журналістами в ефектній бузковій сукні з облягаючою спідницею, шлейфом, корсетом, глибоким декольте і цікавими пишними рукавами-капюшоном. Волосся зірка прибрала назад, а спереду залишила пару передніх пасмів обрамляти обличчя.

Крістіна Агілера може похвалитися чудовою стрункою фігурою, плоским животом, вузькою талією та пишними грудьми.

Виконавиця зростом всього 157 сантиметрів не прагне досягти тієї постаті, що була на початку зіркової кар'єри. Вона приймає себе такою, якою вона є, і виглядає чудово.

Зірка має двох дітей від двох різних чоловіків. Сина Макса вона народила від спеціаліста з маркетингу Джордана Братмана, а дочка Саммер з'явилася на світ під час стосунків із Меттью Ратлером. Наразі Крістіна Агілера перебуває в активному пошуку.

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