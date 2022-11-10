Я намагалася: Дженніфер Еністон вперше розповіла про невдалі спроби завагітніти

Дженніфер Еністон довгий час піддавалася закидам через відсутність дітей. У пресі 53-річну зірку "Друзів" звинувачували в тому, що вона обрала кар'єру, а не материнство, і подібні заголовки завдавали їй болю. Але виявляється, акторка кілька разів намагалася завагітніти, але всі спроби виявилися безуспішними, інформує Апостроф .

В інтерв'ю журналу Allure Еністон вперше зізналася, що в період між 30 і 40 роками вона використовувала різні методи, щоб стати мамою, у тому числі штучне запліднення.

Фото: instagram.com/allure

"Я намагалася завагітніти, - розповіла акторка. - Це був складний шлях для мене - шлях до народження дитини. Усі ці роки було стільки спекуляцій... Це було справді важко. Я проходила через ЕКО, пила китайські чаї, що завгодно".

Еністон додала, що єдиною можливістю народити дитину могло б стати заморожування яйцеклітин, але тоді їй ніхто про це не сказав, а сама вона про це не думала.

"І я б віддала все, якби хтось сказав мені: "Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі ласку", - сказала вона.

Нині Дженніфер припинила всі спроби завагітніти та каже, що "корабель відплив". Проте вона ні про що не шкодує і зізнається, що навіть відчуває "невелике полегшення", тому що більше немає думок: "Чи можу я? Можливо. Можливо". "Тепер мені більше не потрібно про це думати", – пояснила зірка.

Фото: Getty Images

Еністон також висловилася про своє розлучення з Бредом Піттом. Акторка наголосила, що вони розлучилися зовсім не через те, що вона не змогла народити акторові дитину, як це тоді подавали таблоїди.

"Не дай боже, щоб жінка досягла успіху і при цьому не народила дитину. І причина, через яку мій чоловік пішов від мене, чому ми розлучилися і розірвали наш шлюб - не в тому, що я не народила йому дитину. Це була абсолютна брехня", - заявила акторка.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон була заміжня за Бредом Піттом з 2000 по 2005 рік. 2015-го акторка стала дружиною Джастіна Теру, але через два роки їхній шлюб розпався. Після другого розлучення зірка не афішує особисте життя.

Фото: Getty Images