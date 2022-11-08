Дівчинка на Одещині отримала вогнепальне поранення: сусід розповів, чому вистрілив

У Ширяївському районі Одеської області сталося нещастя – 13-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф, на місце події була екстрено спрямована бригада медиків.

Машина «швидкої» прибула вже за 11 хвилин.

«На місці з’ясувалося, що 13-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення правої та лівої гомілок, а також передньої черевної стінки. Зі слів сусіда, він був на полюванні і стріляв у лисицю, але випадково влучив у дитину», - йдеться у повідомленні.

Медики надали дитині першу допомогу і екстрено госпіталізували до Ширяєвської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про трагедію, яка сталася в Одесі під час застілля. Як повідомлялося, між чоловіками виник конфлікт і один з них вдарив у живіт іншого.

Молодика госпіталізували з проникним пораненням черевної порожнини та кишківника. Про подію поліцейським повідомили містяни, які виявили пораненого молодого чоловіка в дворі біля багатоквартирного будинку.

Виявилося, що важке поранення він отримав від батька своєї нареченої.

З місця події правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу. Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі терміном від п'яти до восьми років.