У Харківській області двоє людей підірвалися на мінах

Чоловіки перебувають у важкому стані.

У Харківській області двоє людей підірвалися на мінах
© КМДА, Олексій Самсонов

У Харківській області під час розмінування території 32-річний лейтенант служби цивільного захисту отримав поранення. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі. Двоє чоловіків перебувають у важкому стані, заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Закликаємо громадян бути обачними: не ходіть по лісосмугах, полях, чагарниках. Ворог мінував і приватні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Напередодні окупанти обстріляли населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. У Дворічанській громаді внаслідок обстрілу горів дах приватного житлового будинку. У Вовчанській громаді пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних будинків.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фотоДженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото
Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віруМеган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віру
Шерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікуванняШерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікування
Мілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копіяМілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копія
"Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни""Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни"
Блок рекламы


Похожие новости
За тиждень в Україні на COVID-19 захворіли понад 16 тисяч людейЗа тиждень в Україні на COVID-19 захворіли понад 16 тисяч людей
У Харківській області пенсіонерка підірвалася на мініУ Харківській області пенсіонерка підірвалася на міні
У Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 40 людейУ Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 40 людей
Дружина продюсера "Квартал 95" вирушила до спортзалу після того, як "бахнуло": "Людей зовсім мало"Дружина продюсера "Квартал 95" вирушила до спортзалу після того, як "бахнуло": "Людей зовсім мало"
У Дніпропетровській області запроваджують режим тотальної економії електроенергіїУ Дніпропетровській області запроваджують режим тотальної економії електроенергії
Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинку врятовано 10 людейРакетний удар по Запоріжжю: з-під завалів будинку врятовано 10 людей
Обдурили десятки людей по всій Україні: під Києвом затримали банду шахраївОбдурили десятки людей по всій Україні: під Києвом затримали банду шахраїв
"Не намагайтеся зрозуміти хворих людей": відома актриса Грєшнова розповіла про ставлення російських колег до війни"Не намагайтеся зрозуміти хворих людей": відома актриса Грєшнова розповіла про ставлення російських колег до війни
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
Двоє грибників підірвалися на мінах у Харківській областіДвоє грибників підірвалися на мінах у Харківській області
Последние новости
Подгружаем последние новости