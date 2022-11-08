У Харківській області двоє людей підірвалися на мінах

У Харківській області під час розмінування території 32-річний лейтенант служби цивільного захисту отримав поранення. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі. Двоє чоловіків перебувають у важкому стані, заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Закликаємо громадян бути обачними: не ходіть по лісосмугах, полях, чагарниках. Ворог мінував і приватні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Напередодні окупанти обстріляли населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. У Дворічанській громаді внаслідок обстрілу горів дах приватного житлового будинку. У Вовчанській громаді пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних будинків.