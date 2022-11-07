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2022-11-07
Названо трьох лідерів голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення»
Фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня.
Лідерами голосування стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна© Міністерство культури та інформаційної політики України/Telegram
Стала відома трійка лідерів, які отримали максимальну підтримку під час голосування за склад членів журі Національного відбору на Євробачення, яке проходило в "Дії",
У першу трійку увійшли лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя (17,41% голосів), Джамала (15,71%) та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна (15,7%).
Фаїна Вауліна, ZN.ua