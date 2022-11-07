Названо трьох лідерів голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення»

Фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня.

Названо трьох лідерів голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення»
Лідерами голосування стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна
© Міністерство культури та інформаційної політики України/Telegram

Стала відома трійка лідерів, які отримали максимальну підтримку під час голосування за склад членів журі Національного відбору на Євробачення, яке проходило в "Дії", повідомляє Суспільне.

У першу трійку увійшли лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя (17,41% голосів), Джамала (15,71%) та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна (15,7%).


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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