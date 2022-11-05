У Росії після масової бійки згорів нічний клуб – багато загиблих: фото та відео

Вночі 5 листопада в російському місті Кострома виникла масштабна пожежа через масову бійку в розважальному центрі "Полігон", унаслідок чого загинуло 15 людей, ще 4 постраждали, інформує Апостроф .

Про це повідомили в місцевих ЗМІ.

Пожежа виникла після масової бійки: один із її учасників вистрілив із ракетниці (сигнальний пістолет) і втік. Вогонь розповсюдився на площу близько 3500 квадратних метрів, у результаті чого в будівлі впав дах, і люди не змогли врятуватися.

Рятувальники знайшли під завалами тіла 15 осіб, четверо постраждалих отруїлися чадним газом.