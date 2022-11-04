Жінка обдурила військових ЗСУ під час продажу автомобілів, фото: "Отримувала завдаток і зникала"

Жінка обдурила військових ЗСУ під час продажу автомобілів, фото: "Отримувала завдаток і зникала"

У Миколаєві жінка ошукала щонайменше 120 громадян під виглядом продажу неіснуючих автівок в інтернеті. .

Про це повідомили в кіберполіції України.

Серед постраждалих - військовослужбовці Збройних сил України та волонтери.

На торговельних майданчиках зловмисниця розміщувала фейкові оголошення про продаж автомобілів. При цьому зловмисниця пропонувала лише ті автівки, що мають попит та можуть використовуватися для потреб військових.

Від потенційних покупців зловмисниця отримувала завдаток, а потім видаляла оголошення та зникала.

Суму збитків встановлюють правоохоронці. За скоєне жінці може загрожувати до восьми років в'язниці.


Алексей Ионов, politeka.net





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