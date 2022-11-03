Деякі студенти-медики роками не можуть здати іспит "Крок 3"

Низка студентів-медиків впродовж кількох років не можуть здати іспит із загальної лікарської підготовки «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок 3. Стоматологія», які проводить ДНП «Центр тестування» при Міністерстві охорони здоров’я України, пише у своєму матеріалі «Як двієчники інтерни-медики намагаються проскочити з іспитом «Крок 3» для ZN.UA Марко Баянов.

Іспит «Крок 3» проводиться виключно для інтернів-медиків та оцінює їх відповідність рівню професійної компетентності на етапі випуску з інтернатури. Цей іспит є обов’язковим для всіх інтернів і є своєрідним фільтром від некваліфікованих медиків зазначає експерт.

Цього року ДНП «Центр тестування» організував повторне складання іспиту Крок 3 на 15 листопада для тих, хто з першого разу іспит не склав.

В червні з 237 інтернів-медиків, які у попередні роки не змогли успішно скласти іспит та прийшли на повторне складання, успішно його склали 66 інтернів. 171 вкотре не змогли набрати навіть мінімальний прохідний бал.

При цьому Крок 3 намагались складати інтерни, які навчаються в інтернатурі майже 10 років, і ніяк не складуть іспит.

“Виходить, що Крок, як фільтр, працює успішно, захищаючи українське суспільство від некваліфікованих лікарів”, - зазначає Баянов.

Трохи краща ситуація із Крок 3. Стоматологія, де зі 163 інтернів, які прийшли складати його повторно, 75 не змогли набрати мінімальний прохідний бал.

“Є, на жаль, чимало таких, які за час навчання засвоїли лише половину необхідних знань”, - зазначає він.

При цьому багато інтернів так само вже не вперше намагаються складати державну незалежну атестацію.