Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віру

Американська актриса Меган Фокс та її коханий співак Machine Gun Kelly змінили кілька нарядів на Хелловін. Коли вони переодяглися в Памелу Андерсон та її колишнього чоловіка Томмі Лі весь інтернет був у захваті, проте їх останній костюм викликав масу обурення, особливо серед жінок.

В особистому обліковому записі в Інстаграм Меган Фокс поділилася знімками, на яких вона позує в дуже провокаційному образі – нескромної черниці. Вибір зірки франшизи "Трансформери" впав на сітчасті колготки, високі лаковані чоботи на підборах, латексні труси та топ, а образ завершила скромна накидка. Її коханий з'явився поруч із нею в образі священика. При цьому він тримав актрису на повідку.

На відео (яке можна побачити в каруселі) Меган стає майже рачки, а співак годує її з рук, при цьому, продовжуючи тримати на повідку.

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Таке вбрання, що висміює віру, багато хто назвав блюзнірством, а жінки виступили проти, відзначаючи, що Меган Фокс таким своїм становищем принижує всіх жінок у всьому світі, тоді як вони борються з забобонами та утисками.

"Неприйнятно. Ніхто ніколи не повинен насміхатися з чужої релігії", "Принизливі та принижуючі гідність речі, які люди роблять для соціальних мереж", "Мабуть, вам стало дуже складно привертати до себе увагу", "Це просто гидко, при тому, що я атеїст", "Абсолютно ганебний і в такому поганому смаку. Верх лицемірства. Просто непотрібна, провокація заради провокації при повазі до мільярдів не повинна залишатися безкарною", "Зламане покоління, зламані кумири! Скільки ще уваги хочуть ці двоє?" – обурюються у коментарях підписники.