Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віру

Американська актриса Меган Фокс та її коханий співак Machine Gun Kelly змінили кілька нарядів на Хелловін. Коли вони переодяглися в Памелу Андерсон та її колишнього чоловіка Томмі Лі весь інтернет був у захваті, проте їх останній костюм викликав масу обурення, особливо серед жінок.

Нескромна черниця: Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм на Хелловін, що принижує жінок і віру

В особистому обліковому записі в Інстаграм Меган Фокс поділилася знімками, на яких вона позує в дуже провокаційному образі – нескромної черниці. Вибір зірки франшизи "Трансформери" впав на сітчасті колготки, високі лаковані чоботи на підборах, латексні труси та топ, а образ завершила скромна накидка. Її коханий з'явився поруч із нею в образі священика. При цьому він тримав актрису на повідку.

На відео (яке можна побачити в каруселі) Меган стає майже рачки, а співак годує її з рук, при цьому, продовжуючи тримати на повідку.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Megan Fox (@meganfox)

Таке вбрання, що висміює віру, багато хто назвав блюзнірством, а жінки виступили проти, відзначаючи, що Меган Фокс таким своїм становищем принижує всіх жінок у всьому світі, тоді як вони борються з забобонами та утисками.

Нескромна черниця: Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм на Хелловін, що принижує жінок і віру

"Неприйнятно. Ніхто ніколи не повинен насміхатися з чужої релігії", "Принизливі та принижуючі гідність речі, які люди роблять для соціальних мереж", "Мабуть, вам стало дуже складно привертати до себе увагу", "Це просто гидко, при тому, що я атеїст", "Абсолютно ганебний і в такому поганому смаку. Верх лицемірства. Просто непотрібна, провокація заради провокації при повазі до мільярдів не повинна залишатися безкарною", "Зламане покоління, зламані кумири! Скільки ще уваги хочуть ці двоє?" – обурюються у коментарях підписники.

Нескромна черниця: Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм на Хелловін, що принижує жінок і віру

Нагадаємо, Влад Яма з дружиною та Дмитром Ступкою відірвалися на костюмованій вечірці на катері в США.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"
52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"
"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото
"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото
Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."
Блок рекламы


Похожие новости
Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фотоДженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото
Софі Лорен у білому костюмі з'явилася на відкритті ресторану в Мілані: як виглядає 88-річна актрисаСофі Лорен у білому костюмі з'явилася на відкритті ресторану в Мілані: як виглядає 88-річна актриса
Дочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фотоДочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фото
Потап показав свій контракт добровольця тероборони у відповідь на глузування в мережіПотап показав свій контракт добровольця тероборони у відповідь на глузування в мережі
У мережі показали фото дітей, які загинули під час ракетного удару по ДніпруУ мережі показали фото дітей, які загинули під час ракетного удару по Дніпру
Син Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образіСин Ілона Маска змінив стать: у Мережі потрапили його фото в новому образі
"Просто вогонь": Гвоздьова з "Танців з зірками" в елегантному костюмі зачарувала виглядом"Просто вогонь": Гвоздьова з "Танців з зірками" в елегантному костюмі зачарувала виглядом
Дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, як ходить у старому костюмі на тренування: "Коли Глібу було 2 роки..."Дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, як ходить у старому костюмі на тренування: "Коли Глібу було 2 роки..."
«Будинки летять!»: потужна стихія обрушилася на росіян, у Мережі говорять про карму«Будинки летять!»: потужна стихія обрушилася на росіян, у Мережі говорять про карму
Пенелопа Крус ефектно з'явилася на червоній доріжці у костюмі ChanelПенелопа Крус ефектно з'явилася на червоній доріжці у костюмі Chanel
Последние новости
Подгружаем последние новости