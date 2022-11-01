"Пермакриза": словник Collins назвав слово року

Укладачі словника англійської мови Collins обрали слово 2022 року. Ним стала іменник «пермакриза» (постійна криза), який означає «тривалий період нестабільності та відсутності безпеки», повідомляється на сайті словника .

Зазначається, що слово обрано, «виходячи з криз, що продовжуються, з якими стикався і продовжує стикатися Велика Британія і світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміни клімату і кризу вартості життя».

Укладачі словника також зазначили, що шість із 10 слів, які увійшли до списку слів року, є новими для Collins, серед них і пермакриза.