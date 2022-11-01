Бен Аффлек підтримав Україну і поспілкувався з Єрмаком - на зв’язок вийшла і Джей Ло

Андрій Єрмак по відеозв'язку поспілкувався з американським кіноактором і режисером Беном Аффлеком. Керівник Офісу Президента України подякував знаменитості за підтримку нашої країни у війні проти РФ та запросив його за можливості відвідати Україну.

Єрмак під час розмови наголосив, що сьогодні дуже важливо продовжувати привертати увагу всього світу до подій в Україні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні у всіх частинах світу. Детальніше про це йдеться на сайті ОП, інформує Апостроф .

Фото: president.gov.ua

"Обговорив з Беном Аффлеком шляхи для ще більшої підтримки України. Сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до того, що відбувається в нашій країні. Запросив Бена за можливості відвідати Україну", - також йдеться в джерелі.

Фото: president.gov.ua

На фото, опублікованому на сайті Офіса президента, видно, що до розмови приєдналася дружина актора - співачка Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, Бен Аффлек - американський актор, сценарист та кінорежисер. Лауреат премії "Оскар" за сценарій до фільму "Розумник Вілл Гантінґ", найкращий фільм 2012 року "Арго", а також антипремії "Золота малина" як найгірший актор за ролі у фільмах "Джилі", "Шибайголова" і "Час розплати".