Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."

Сергій Танчинець

Незважаючи на десятки блокпостів та пробок, Сергій Танчинець сумлінно допомагав українцям.

Лідер українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець розповів, що коли росія напала на Україну, то він не міг більше займатися творчістю. Він вирішив стати водієм. Під час інтерв'ю для програми ЖВЛ музикант розповів, чому став водієм на початку повномасштабної війни.

Сергій Танчинець

За його словами, у перші місяці повномасштабної війни він не міг зосередитися на музиці і хотів бути корисним для українців, які евакуювалися з Києва та Київської області, тікаючи від обстрілу. Тому Сергій Танчинець евакуював охочих у Мукачеві Закарпатської області.

"Спочатку я навіть не включав радіо в авто. Я не відчував себе музикантом. Спочатку я просто був водієм. Я розумів, що у нас є туровий бус "Без обмежень" і ми можемо відвезти вантаж. 17-18 разів ми їхали з Мукачеве Київ і назад. Перша поїздка була дуже складною, адже тривала 20 годин", – згадав лідер українського гурту "Без обмежень" .

Зокрема, незважаючи на десятки блокпостів та пробок, Танчинець сумлінно допомагав українцям. Дорогою він людей вислуховував і підтримував.

"Назад ми відвозили людей, які хотіли виїхати з Києва. Ми їхали від війни і зрозуміло, що люди в пригніченому стані. Тому якась психологічна підтримка була", - сказав лідер групи.


Александра Павленко, politeka.net





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