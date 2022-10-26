У Києві грабіжники мало не вбили матір військовополоненого: фото

У Києві співробітники правоохоронних органів затримали двох чоловіків за фактом розбійного нападу, скоєного в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в хостелі, де вона працює адміністратором, невідомий чоловік схопив її за горло і почав душити до непритомності. Прийшовши до тями, потерпіла виявила зникнення коштів на суму близько 380 тис грн, які вона зберігала при собі.

Син потерпілої є українським прикордонником і з 24 лютого 2022 перебуває в полоні у російських окупантів. Його мати отримувала від держави виплати – гроші жінка планувала розмістити на депозитний рахунок у банку.

Правоохоронці змогли встановити місце перебування зловмисників - вони мешкали у тому ж хостелі. Гроші злочинці сховали у ванній кімнаті.


Євген Устименко, Апостроф





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