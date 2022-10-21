"Красуня-амазонка": Саніна з The Hardkiss у сукні до п'ят захопила новою фотосесією

Відома артистка Юлія Саніна поділилася новими фото із незвичайної фотосесії.

Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милими кадрами та викликала захоплення у шанувальників.

Як бачимо, Юлія показала дві однакові фотографії, одна в кольорі, а друга чорно-біла. Перед камерою артистка з'явилася у довгій синій сукні до п'ят, яка підкреслила струнку фігуру і візуально зробила її вищою. Волосся зірки зачесане назад у недбалому укладанні, а на обличчі яскравий макіяж, вона задумливо дивиться кудись убік.

У підписі до публікації Саніна написала: "Чорно-біле життя". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки, засипаючи її компліментами: "Чорно-біла неймовірна", "Просто вау", "Юлечко, ти у нас як чарівна красуня-амазонка", "Чудова", "Неймовірна", "Красива", "Шикарні фото", "Прекрасна, талановита, стильна. У синьому просто чарівна!", "Неймовірна! Вам дуже підходить синій", "Красива і талановита наша українська муза! Захоплююсь! Красива. Стільки жіночності в тобі, Юля".