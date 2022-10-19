Софі Лорен у білому костюмі з'явилася на відкритті ресторану в Мілані: як виглядає 88-річна актриса

Італійська актриса Софі Лорен досить рідко з'являється на публіці, оскільки страждає від артриту, який не дозволяє їй довго стояти. Однак на відкритті власного ресторану в Мілані зірка зробила виняток і вийшла в світ. Попри проблеми зі здоров'ям, 88-річній артистці вдається зберігати приголомшливий зовнішній вигляд.

У Мілані відбулося відкриття нового закладу, власницею якого стала Софі Лорен. Чарівна італійка з'явилася на відкритті разом зі своїм сином та онуками. Вона виглядала неперевершено, і років на 10 молодшою за свій вік.

Килимову доріжку актриса прикрасила у кремовому вбранні від Giorgio Armani. Її вибір упав на прямі штани, блузу та приталений піджак. Образ вона завершила масивним кольє-чокером та сережками з діамантами, а також стильними сонцезахисними окулярами у стилі ретро.

Видно, що Софі Лорен вдається до послуг професіоналів, щоби продовжити молодість. Але навіть якщо вона й робила пластичні операції з підтяжки шкіри, то це ювелірна робота, тому що зірка зберегла свою природність, а обличчя не перетворилося на воскову маску.

Більшість свого часу зірка фільмів "Соняшники", "Все життя попереду" та "Чочара" проводить на своїй віллі. Їй важко даються світські вечірки через артрит, але її поява на публіці викликає захоплення.

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