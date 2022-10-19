Емма Вотсон коротко підстриглася і показала найтрендовішу коротку стрижку 2022 року

Успішна британська актриса Емма Вотсон найбільш відома за роллю Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера зробила рідкісний вихід у світ. 32-річна актриса з маленької дівчинки з пишною копицею кучерявого волосся виросла в чарівну молоду дівчину, яка вражає фанатів красою. Проте, вирішивши цими днями змінити зачіску, артистка зіткнулася з критикою.

“Сподіваюся це перука“: Емма Вотсон з “Гаррі Поттера“ з короткою стрижкою неприємно здивувала фанатів

Днями у Лондоні відбулася вечірка з нагоди запуску нового аромату Prada Paradoxe, обличчям рекламної кампанії якого стала Емма Вотсон. На заході актриса з'явилася з ультракороткою стрижкою.

Ще на вечері Kering Foundation "Турбота про жінок" у Нью-Йорку минулого місяця зірка "Гаррі Поттера" могла похвалитися подовженим бобом, а зараз її голову прикрашає коротка піксі з рваним чубчиком.

“Сподіваюся це перука“: Емма Вотсон з “Гаррі Поттера“ з короткою стрижкою неприємно здивувала фанатів

Фанати дуже сподіваються, що це перука, адже з такою стрижкою, на їхню думку, Емма Вотсон стала виглядати значно старшою.

“Сподіваюся це перука“: Емма Вотсон з “Гаррі Поттера“ з короткою стрижкою неприємно здивувала фанатів

“Сподіваюся це перука“: Емма Вотсон з “Гаррі Поттера“ з короткою стрижкою неприємно здивувала фанатів

"Вона виглядає на 45 .... зачіска старить її", "Вона може робити зі своїм волоссям все, що захоче ... вона просто чарівна", "Люблю Емму ... але.. ммм ... ні і ні", "Настрій Джеймі Лі Кертіс. Вона красуня, але зачіска старить її. Без образ", "У неї було піксі у 2010 та 2011 роках. Я не зрозумію, в чому проблема. До речі, це перука", "Ні, це перука. Я бачив її фото кілька днів тому , У неї було волосся середньої довжини. Але вона все одно виглядає класно з піксі", - пишуть у коментарях під фото Емми Вотсон користувачі соціальних мереж.

Нагадаємо, схудла зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон у чоловічому костюмі здивувала публіку - Герміона вже не та.


Анастасия Березовская, Тудей





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