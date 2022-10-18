Вдягнув перуку та вуса, щоб не впізнали: чоловік позбавив життя дитини, відео

Поліція, авто

У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 13-річного хлопчика.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, у серпні в Чечелівському районі міста копи знайшли тіло дитини з вогнепальним та ножовим пораненнями. Знайти вбивцю правоохоронці не могли два місяці, оскільки той переховувався. А до вбивства чоловік підійшов з неабиякою ретельністю. Проте затримати 59-річного підозрюваного копам таки вдалося.

“Було встановлено, що зловмисник ретельно готувався до скоєння вбивства. Для цього підібрав автомобіль, встановив підроблені номерні знаки та активно використовував засоби маскування. Незважаючи на це, поліцейським вдалося вийти на слід підозрюваного” - розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в області Ростислав Горбач.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли понад 200 патронів, дев’ять пістолетів та понад 20 ножів. Також були виявлені автомобіль, перука, накладні вуса та борода, які чоловік використовував для маскування. Ці та інші речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Окрім цього, поліцейські вилучили гранати та пістолети у двох членів родини чоловіка.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Зробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію ЄвросоюзуЗробимо, щоб Україна перемогла і тут: Jerry Heil номінували на музичну премію Євросоюзу
Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"Емілі Ратаковськи підкорила вигинами у крихітному купальнику, нічого не приховала: "Я правда заздрю"
Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, з'явившись крупним планом: "Така класна"
"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні
Блок рекламы


Похожие новости
Надя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відеоНадя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відео
"Дуже страшно": учасниця Голосу країни-12 із команди Потапа розповіла про життя в окупації"Дуже страшно": учасниця Голосу країни-12 із команди Потапа розповіла про життя в окупації
У Єкатеринбурзі горить склад із пластиком: що відомо, фото та відеоУ Єкатеринбурзі горить склад із пластиком: що відомо, фото та відео
Чоловік дивом вижив після прогулянки Скляним мостом і розповів про пережите: "Повертаюся і звідти летить ракета"Чоловік дивом вижив після прогулянки Скляним мостом і розповів про пережите: "Повертаюся і звідти летить ракета"
Росіяни вирішили навчити життя суддю "Співають всі" Приходько: "У школі не читали Пушкіна..."Росіяни вирішили навчити життя суддю "Співають всі" Приходько: "У школі не читали Пушкіна..."
У Києві чоловік вирішив викрасти дружину товариша через борги: "Зв'язав руки, заклеїв рота скотчем і повіз"У Києві чоловік вирішив викрасти дружину товариша через борги: "Зв'язав руки, заклеїв рота скотчем і повіз"
Матвієнко отримує грошову допомогу в Британії і зізналася, чи вистачає цих коштів: "Тут рівень життя інший..."Матвієнко отримує грошову допомогу в Британії і зізналася, чи вистачає цих коштів: "Тут рівень життя інший..."
"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком"На межі розриву": MamaRika після повернення в Україну розповіла про кризу у відносинах із чоловіком
Горбунов заявив про усиновлення дитини, Осадча чесно розповіла, що про це думає: "Це не так..."Горбунов заявив про усиновлення дитини, Осадча чесно розповіла, що про це думає: "Це не так..."
Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."
Последние новости
Подгружаем последние новости