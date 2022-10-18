Вдягнув перуку та вуса, щоб не впізнали: чоловік позбавив життя дитини, відео

У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 13-річного хлопчика.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, у серпні в Чечелівському районі міста копи знайшли тіло дитини з вогнепальним та ножовим пораненнями. Знайти вбивцю правоохоронці не могли два місяці, оскільки той переховувався. А до вбивства чоловік підійшов з неабиякою ретельністю. Проте затримати 59-річного підозрюваного копам таки вдалося.

“Було встановлено, що зловмисник ретельно готувався до скоєння вбивства. Для цього підібрав автомобіль, встановив підроблені номерні знаки та активно використовував засоби маскування. Незважаючи на це, поліцейським вдалося вийти на слід підозрюваного” - розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в області Ростислав Горбач.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли понад 200 патронів, дев’ять пістолетів та понад 20 ножів. Також були виявлені автомобіль, перука, накладні вуса та борода, які чоловік використовував для маскування. Ці та інші речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Окрім цього, поліцейські вилучили гранати та пістолети у двох членів родини чоловіка.